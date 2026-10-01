AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Chipzulieferer lägen deutlich über den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Mittwoch. Der Bereich Optoelektronik dürfte stark bleiben. Bei Galliumnitrid-Chips erwartet er eine positive Trendwende. Die Anleger dürften hier allerdings eine Beschleunigung der Auftragsentwicklung sehen wollen, bevor sie sich wieder stärker in den Titeln engagierten./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36.51 €
|
Abst. Kursziel*:
47.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.83%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
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