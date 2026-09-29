Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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29.09.2026 09:39:45
RWE bietet mit KKR für Uniper - Agentur
DOW JONES--Im Zuge der anstehenden Reprivatisierung des Energieversorgers Uniper haben nach Bloomberg-Informationen RWE und die Private-Equity-Gesellschaft KKR ein unverbindliches Angebot für die staatliche deutsche Uniper SE abgegeben. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Als weitere Interessenten, die bis zum Fristende in der vergangenen Woche unverbindliche Angebote eingereicht hätten, nennt Bloomberg den norwegischen Energiekonzern Equinor sowie Brookfield Asset Management zusammen mit dem Canada Pension Plan Investment Board.
Mehrere der potenziellen ursprünglich rund zehn Bieter hätten sich gegen die Abgabe eines unverbindlichen Angebots entschieden, schreibt die Agentur. Das Handelsblatt hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass auch die Holding EPH des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky ein Angebot eingereicht habe.
KKR und RWE wollten die Informationen laut Bericht nicht kommentieren, ebenso wie Brookfield, CPPIB und Uniper. Equinor habe nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme reagiert, so Bloomberg.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cln
(END) Dow Jones Newswires
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