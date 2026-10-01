Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus

Einen wichtigen Beitrag dazu soll der jüngst übernommene türkische Kleb- und Dichtstoffhersteller Akkim leisten, wie Sika am Donnerstag im Vorfeld seines Investorentags mitteilte.

"Mit Akkim haben wir eine hoch skalierbare Plattform geschaffen, die es uns ermöglicht, unseren Wachstumskurs weiter zu beschleunigen und den Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln", wird CEO Thomas Hasler in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig stelle die Innovationspipeline von Sika sicher, auch in Zukunft nachhaltige und leistungsstarke Lösungen anbieten zu können.

Mit dem vor Jahresfrist angekündigten "Fast Forward"-Programm sieht sich Sika auf Kurs. Im Rahmen dieser digitalen Transformation wird der Konzern laut den Plänen fit getrimmt und am Markt für profitables Marktanteilswachstum positioniert. Im laufenden Jahr rechnet Sika weiter mit einem Ergebnisbeitrag aus dem Programm von 80 Millionen Franken und bis 2028 von 150 bis 200 Millionen.

An der SIX zeigt sich die Sika-Aktie zeitweise 2,47 Prozent tiefer bei 179,45 Franken.

mk/hr

Baar/Düdingen (awp)