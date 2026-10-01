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Klebstoffgeschäft 01.10.2026 10:28:37

Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus

Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus

Der Bauchemiekonzern Sika will das Wachstum im Klebstoffgeschäft mit gezielten Investitionen und Innovation vorantreiben.

Einen wichtigen Beitrag dazu soll der jüngst übernommene türkische Kleb- und Dichtstoffhersteller Akkim leisten, wie Sika am Donnerstag im Vorfeld seines Investorentags mitteilte.

"Mit Akkim haben wir eine hoch skalierbare Plattform geschaffen, die es uns ermöglicht, unseren Wachstumskurs weiter zu beschleunigen und den Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln", wird CEO Thomas Hasler in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig stelle die Innovationspipeline von Sika sicher, auch in Zukunft nachhaltige und leistungsstarke Lösungen anbieten zu können.

Mit dem vor Jahresfrist angekündigten "Fast Forward"-Programm sieht sich Sika auf Kurs. Im Rahmen dieser digitalen Transformation wird der Konzern laut den Plänen fit getrimmt und am Markt für profitables Marktanteilswachstum positioniert. Im laufenden Jahr rechnet Sika weiter mit einem Ergebnisbeitrag aus dem Programm von 80 Millionen Franken und bis 2028 von 150 bis 200 Millionen.

An der SIX zeigt sich die Sika-Aktie zeitweise 2,47 Prozent tiefer bei 179,45 Franken.

mk/hr

Baar/Düdingen (awp)

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Bildquelle: Sika AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’532.41 13.97 SGBK2U
Short 15’092.71 8.92 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’646.01 01.10.2026 10:45:44
Long 13’109.58 19.76 SJBCVU
Long 12’818.25 13.90 SGHBWU
Long 12’239.76 8.87 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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