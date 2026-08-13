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13.08.2026 17:23:14
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag.
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Im Plus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,66 Prozent höher bei 63.778,31 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 63.360,70 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 2,2 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -10,3 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,09 Prozent auf 44,84 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 44,88 US-Dollar wert.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 0,67 Prozent stärker bei 1.889,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1.876,95 US-Dollar.
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 212,30 US-Dollar am Vortag auf 213,14 US-Dollar nach oben (0,40 Prozent).
Zudem legt Ripple zu. Um 0,52 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,009 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,004 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,26 Prozent auf 400,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 391,83 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1843 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1823 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1608 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1593 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Tron um 0,44 Prozent auf 0,3343 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3358 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Binancecoin um 0,12 Prozent auf 608,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 609,63 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0700 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0696 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 1,06 Prozent auf 76,31 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 75,51 US-Dollar stand.
Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,56 Prozent auf 6,473 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,312 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,74 Prozent auf 8,824 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,672 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 1,70 Prozent auf 0,6920 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6804 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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