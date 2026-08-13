Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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Cisco Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 132 auf 138 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrichter habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb David Vogt am Donnerstag zu den Zahlen. Der Ausblick für den Umsatz aus dem Netzwerkgeschäft sei konservativ. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028. Kursschwächen sieht er als Kaufchance./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Cisco Inc. Buy
|
Unternehmen:
Cisco Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 138.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 114.75
|
Abst. Kursziel*:
20.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 112.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.71%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
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