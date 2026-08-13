Aebi Schmidt macht mehr Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal - Aktie zieht zweistellig an

Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal 2026 knapp und der Auftragseingang gut zweistellig nach oben. Gleichzeitig ist der Gewinn markant gestiegen.

Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 496 Millionen US-Dollar zu, wie der Spezialfahrzeughersteller am Donnerstag mitteilte. Dank operativen Verbesserungen und der besseren Sichtbarkeit im Markt beginne sich der Auftragsbestand in höheren Umsätzen niederzuschlagen.

Der Auftragseingang legte gegenüber dem Vorjahresquartal gar um 16 Prozent auf 516 Millionen Dollar zu, womit der Auftragsbestand auf knapp 1,3 Milliarden Dollar anstieg. Gut gelaufen sind insbesondere die Geschäfte mit Ausrüstungen für Flughäfen, mit Lieferwagen, Gemeindemaschinen und grossen Lastwagen.

Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) verbesserte sich um 22 Prozent auf 42,1 Millionen und die entsprechende Marge um 0,9 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. Schliesslich resultierte ein Reingewinn von 10,5 Millionen Dollar, dies nach einem Verlust von 7,9 Millionen im Vergleichsquartal. Alle relevanten Kennziffern fielen damit auch besser aus als im ersten Quartal.

Einerseits hätten die höheren Umsätze zur Verbesserung des Gewinns beigetragen, heisst es. Andererseits kamen nach der Fusion mit der Shyft Group im Vorjahr nun Synergien zum Tragen sowie die getroffenen Effizienzmassnahmen.

Dank des starken Momentums beim Bestellungseingang bestätigt Aebi Schmidt auch die Prognosen für das Gesamtjahr 2026. So sollen ein Umsatz zwischen 1,95 und 2,15 Milliarden Dollar sowie ein bereinigter operativer Gewinn zwischen 175 und 195 Millionen erreicht werden.

Im NASDAQ-Handel reagiert die Aktie mit einem kräftigen Kurssprung von zeitweise 10,28 Prozent auf 14,33 US-Dollar.

cf/cg

Frauenfeld (awp)