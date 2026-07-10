Rio Tinto 72.66 CHF 0.65% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7700 auf 8100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen für die Rohstoffbranche am Donnerstag an aktuelle Preise und Währungsentwicklungen an./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:51 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.