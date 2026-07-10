Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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10.07.2026 08:07:28
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7700 auf 8100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen für die Rohstoffbranche am Donnerstag an aktuelle Preise und Währungsentwicklungen an./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
81.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
66.75 £
|
Abst. Kursziel*:
21.35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.33%
|
Analyst Name::
Matt Greene
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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