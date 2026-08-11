Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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11.08.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 1'150,60 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'337 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'161,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'146,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'100 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 74,52 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 21,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,95 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. EUR – ein Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 12.08.2027 präsentieren.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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