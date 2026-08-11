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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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11.08.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1'142,20 EUR an der Tafel.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 1'142,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'445 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'161,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1'128,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'146,60 EUR. Bisher wurden heute 93'702 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,95 EUR belaufen. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.43 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 37,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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