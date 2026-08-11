Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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11.08.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Mittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 1'145,40 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1'145,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'292 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1'161,20 EUR. Mit einem Wert von 1'146,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 40'749 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 2'008,00 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,31 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 27,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,95 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.08.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,16 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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