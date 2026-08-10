Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags stärker

Um 12:09 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.31 Prozent auf 6’543.88 Punkte zu. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.578 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.058 Prozent auf 6’520.07 Punkte an der Kurstafel, nach 6’523.86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’520.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’546.03 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’269.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5’911.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’347.74 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’559.99 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3.11 Prozent auf 64.01 EUR), Siemens Energy (+ 2.72 Prozent auf 157.72 EUR), adidas (+ 1.43 Prozent auf 166.40 EUR), Allianz (+ 1.22 Prozent auf 438.80 EUR) und Eni (+ 0.41 Prozent auf 23.30 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-1.78 Prozent auf 1’126.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.52 Prozent auf 28.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.28 Prozent auf 75.34 EUR), BMW (-1.14 Prozent auf 59.10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.93 Prozent auf 46.65 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 845’977 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577.742 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch