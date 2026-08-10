Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum Wachstum beigetragen, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Segment Luftabwehr habe die Erwartungen am stärksten übertroffen, im Schiffbau sei die negative Abweichung von der Erwartung am grössten gewesen.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:18 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.8 Prozent auf 1’137.60 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 31.86 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 28’057 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 26.4 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.