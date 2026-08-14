Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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14.08.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1'199,80 EUR nach oben.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 1'199,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'435 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'230,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1'180,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 203'201 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,93 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 37,31 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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