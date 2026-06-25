YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1890 auf 1300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer befänden sich augenblicklich in schwierigen Verhältnissen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag nach dem Kurseinbruch vom Vortag infolge eines stornierten Fregatten-Deals. Sie geht mit ihrer Umsatzprognose nun 20 Prozent unter das vom Konzern angepeilte Ziel für 2030. Dass die Börsenbewertung am Mittwoch um rund 10 Milliarden Euro und damit um ein Vielfaches mehr als der zu erwartende operative Gewinn durch den stornierten Auftrag gesunken ist, zeige den Vertrauensverlust der Anleger. Ihrem Kursziel setzt Lemarie nun einen bis 2028 verkürzten Bewertungshorizont zugrunde./rob/ag/zb;