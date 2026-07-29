Renault 26.15 CHF 3.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides erstes Halbjahr mit Resultaten, die die Erwartungen übertroffen hätten. Das Unternehmen habe zudem einen starken Free Cashflow im Automobilgeschäft erzielt./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:06 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.