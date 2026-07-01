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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

23.69
CHF
0.49
CHF
2.09 %
10:19:14
BRXC
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01.07.2026 08:47:51

Renault Hold

Renault
23.69 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ende Juli anstehenden Halbjahreszahlen dürften Belastungen von der Kostenseite belegen, die aber wohl teilweise durch Einsparungen gemildert würden, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Marge dürfte niedriger als in der zweiten Jahreshälfte ausfallen. Laskawi senkte seine Jahresschätzungen geringfügig./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25.72 € 		Abst. Kursziel*:
36.08%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.40%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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