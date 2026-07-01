Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ende Juli anstehenden Halbjahreszahlen dürften Belastungen von der Kostenseite belegen, die aber wohl teilweise durch Einsparungen gemildert würden, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Marge dürfte niedriger als in der zweiten Jahreshälfte ausfallen. Laskawi senkte seine Jahresschätzungen geringfügig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.72 €
|
Abst. Kursziel*:
36.08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.40%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|12.06.26
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|Barclays Capital
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|23.67
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