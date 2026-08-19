Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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|Lukratives Renault-Investment?
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19.08.2026 10:02:14
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Renault-Aktie bei 33.69 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Renault-Aktie investiert, befänden sich nun 29.682 Renault-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Renault-Aktie auf 28.59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 848.62 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 15.14 Prozent verkleinert.
Renault markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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