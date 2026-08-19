Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance

Trockenheit setzt Landwirte unter Druck und verändert deren Einkaufsverhalten

CropScience wächst deutlich, während Kundschaft mit Ernteausfällen kämpft

Rechtsrisiken aus der Monsanto-Ära bleiben ein Schatten auf dem Geschäft

Die lange Dürre in Deutschland dürfte die Getreide- und Rapsernte 2026 laut dpa-AFX spürbar schmälern und Landwirten laut Deutschem Raiffeisenverband Einnahmeverluste von 600 Millionen Euro bescheren, denn seit Mitte Juni seien bereits rund drei Millionen Tonnen Getreide und Raps verloren gegangen. Für den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer ergibt sich daraus ein zwiespältiges Bild: Einerseits treibt der Klimadruck die Nachfrage nach robustem Saatgut, andererseits schwächt er auch die Kaufkraft genau jener Landwirte, die zu den Kunden der Agrarsparte CropScience zählen.

Wie eine ausbleibende Ernte das Geschäft von Bayer dämpfen kann

Die lange Trockenheit in diesem Jahr und die daraus resultierenden Verluste sind laut Guido Seedler vom Deutschen Raiffeisenverband ein harter Schlag für eine Landwirtschaft, die ohnehin unter starken Kostensteigerungen leide, auch wenn eine günstige Frühjahrswitterung grössere Schäden verhindert habe. Auch für Bayer hat dies unmittelbare Folgen: Unterm Strich dürfte damit das Budget vieler Landwirte für teures Premium-Saatgut und Pflanzenschutzmittel sinken, denn ein Betrieb, der einen erheblichen Teil seiner Ernte verliert, muss Investitionen anders priorisieren. Premium-Saatgut, Pflanzenschutzmittel oder digitale Lösungen können langfristig sinnvoll sein - kurzfristig konkurrieren sie jedoch mit Liquiditätssicherung, Kredittilgung und anderen Betriebskosten. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen struktureller Nachfrage und kurzfristiger Zahlungsfähigkeit.

Hinzu kommt die hohe Schwankungsanfälligkeit der Agrarmärkte. Preise für Getreide, Mais, Soja und andere Agrarrohstoffe reagieren auf Ernteerwartungen, Wetter, globale Lagerbestände, Handelsströme und geopolitische Entwicklungen. Für Bayer erschwert diese Volatilitätdie Planung. Selbst wenn die langfristige Nachfrage nach resilientem Saatgut steigt, verläuft das Geschäft nicht zwangsläufig linear. Landwirte können Investitionen verschieben, Produktmix und Anbauflächen verändern oder in schwachen Jahren stärker auf günstigere Lösungen ausweichen.

Wo die Dürre für Bayer zum Wachstumstreiber werden könnte

Zunehmende Trockenphasen und steigende Temperaturen erhöhen allerdings auch weltweit den Druck, landwirtschaftliche Erträge auch unter schwierigen Bedingungen abzusichern. Für Saatgutanbieter entsteht dadurch ein struktureller Wachstumsmarkt. Bayer verfügt mit CropScience über ein umfangreiches Geschäft in den Bereichen Saatgut, Pflanzeneigenschaften, Pflanzenschutz und digitale Landwirtschaft. Der Konzern kann damit mehrere Stellschrauben gleichzeitig bedienen: bessere Genetik, Schutz der Pflanzen und eine effizientere Bewirtschaftung der Felder. Bayer selbst beschreibt die Kombination aus Saatguttechnologie, Pflanzenschutz und Digital Farming als Teil seiner Strategie für eine produktivere und ressourcenschonendere Landwirtschaft.

Besonders interessant wird diese Strategie beim Weizen. Im Juli 2026 hat Bayer eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem Saatgutspezialisten RAGT geschlossen. "Weizen gehört zu den weltweit wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Gleichzeitig stagniert die Weizenproduktion und steht zunehmend unter Druck, zum Beispiel durch langanhaltende Dürren und Hitzewellen wie wir sie dieses Jahr auch in Europa schon erlebt haben. Robustere Hybridweizensorten sind bislang aber noch nicht breit verfügbar", wird Bayer-Bereichsleiter Peter Müller in einer Unternehmensmitteilung zitiert. Der Konzern will daher Hybridweizen Anfang der 2030er Jahre gleichzeitig in Europa und Nordamerika auf den Markt bringen. Bayer erwartet bei der Markteinführung einen Produktivitätszuwachs von rund zehn Prozent gegenüber konventionellen, offen abblühenden Sorten. Langfristig sieht der Konzern für das Geschäft ein Umsatzpotenzial von bis zu einer Milliarde Euro jährlich ab Mitte der 2040er Jahre.

Bayer profitiert operativ von der Klimaanpassung

Auch die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 zeigen, dass Bayer von der wachsenden Nachfrage nach klimaresistentem Saatgut profitiert. Die Agrarsparte Crop Science steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 währungs- und portfoliobereinigt um 3,5 Prozent auf 4,91 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA legte um 30,2 Prozent auf 902 Millionen Euro zu. Besonders kräftig wuchsen Sojasaatgut und -eigenschaften mit einem Plus von 16,9 Prozent sowie Baumwollsaatgut mit einem Sprung von 69,2 Prozent, begünstigt durch die Wiederzulassung Dicamba-basierter Produkte in den USA. Auch glyphosatbasierte Herbizide legten um 12,6 Prozent zu. Über die frühere Monsanto-Sparte ist Bayer nach eigenen Angaben das weltweit führende Agrarunternehmen in Pflanzenschutz, Saatgut und Pflanzeneigenschaften, die Landwirte laut eigener Darstellung klimabeständiger machen sollen.

Auf Konzernebene stieg der Umsatz im selben Zeitraum währungs- und portfoliobereinigt um 2,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA legte um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro zu. Bayer bestätigte den währungsbereinigten Konzernausblick für 2026.

Rechtsstreitigkeiten bleiben Belastung für die Bayer-Aktie

Doch die Bayer-Aktie ist mehr als nur eine Wette auf die Landwirtschaft. Die seit der Monsanto-Übernahme 2018 laufenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA belasten die Bewertung des Konzerns weiterhin. Der US Supreme Court entschied am 25. Juni 2026 im Fall Durnell mit 7:2 Stimmen, dass das Bundesgesetz FIFRA bundesstaatliche Warnhinweis-Klagen gegen Glyphosat-Produkte verdrängt, sofern die US-Umweltbehörde EPA eine abschliessende Sicherheitsbewertung getroffen hat. Die finale Genehmigungsanhörung zum vorgeschlagenen Glyphosat-Sammelvergleich in Missouri wurde auf gemeinsamen Antrag von Monsanto und der Klägerseite vom 19. August auf den 14. September 2026 verschoben.

Solche juristischen Etappen überlagern an der Börse häufig operative Fortschritte im Agrargeschäft. Denn es entsteht ein Bewertungsproblem: Selbst wenn CropScience operativ Fortschritte macht, müssen diese Fortschritte nicht automatisch vollständig im Aktienkurs ankommen. Rechtskosten, Finanzierungskosten und Bilanzthemen können die operative Verbesserung überlagern. Am Aktienmarkt schlug sich die Bayer-Aktie seit Jahresbeginn jedoch solide und kann bislang via XETRA ein Kursplus von rund 32 Prozent vorweisen. Zuletzt schloss der Anteilsschein bei 48,74 Euro um 1,75 Prozent höher (Stand: Schlusskurs vom 18. August 2026). Am Mittwoch geht es via XETRA zeitweise 0,02 Prozent hoch auf 48,75 Euro.

Von acht bei TipRanks erfassten Analysten stufen sechs die Aktie mit "Buy" ein, zwei mit "Hold", keiner rät zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt derzeit bei 56,64 Euro, die Spanne reicht von 46,00 bis 63,50 Euro.

Wie stark sich die deutsche Dürre-Ernte 2026 auf die Kaufkraft der Bayer-Kunden auswirkt, dürfte sich erst in den kommenden Quartalszahlen zeigen. Ebenso bleibt abzuwarten, wie sich die verschobene Anhörung zum Glyphosat-Sammelvergleich in Missouri auf die rechtliche und finanzielle Planungssicherheit des Konzerns auswirkt. Insgesamt gilt daher: Bayer ist kein einfacher "Dürre-Gewinner". Der Konzern ist vielmehr ein Anbieter von Lösungen für eine Landwirtschaft, die sich an den Klimawandel anpassen muss. Für Anleger, die auf diese Transformation der globalen Landwirtschaft setzen und einen entsprechend langen Anlagehorizont mitbringen, kann die CropScience-Story deshalb ein Bestandteil der Bayer-Investmentthese sein. Wer dagegen auf einen schnellen Kursschub durch die aktuelle Dürre setzt, unterschätzt den entscheidenden Gegenfaktor: Die gleichen Wetterextreme, die den Bedarf an Bayer-Produkten erhöhen, können die finanziellen Mittel der Kunden schmälern - und damit den kurzfristigen Umsatzhebel begrenzen.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.