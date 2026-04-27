Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’181 0.1%  SPI 18’599 0.0%  Dow 49’231 -0.2%  DAX 24’279 0.6%  Euro 0.9209 0.1%  EStoxx50 5’906 0.4%  Gold 4’710 0.0%  Bitcoin 61’078 -1.3%  Dollar 0.7840 -0.2%  Öl 107.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Suche...
eToro entdecken

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

28.26
CHF
0.85
CHF
3.10 %
12:48:38
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
27.04.2026 11:58:44

Renault Sell

Renault
28.25 CHF 3.08%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Analyst David Lesne geht nicht davon aus, dass eine wohl positive Umsatzüberraschung auch zu einer Verbesserung des Automarge der Franzosen geführt hat, wie er am Freitag schrieb. In Zeiten schrumpfender Profitabilität performten Autowerte allerdings nicht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
30.24 € 		Abst. Kursziel*:
-7.41%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
30.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.74%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:58 Renault Sell UBS AG
24.04.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Renault Sell UBS AG
23.04.26 Renault Outperform Bernstein Research
23.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen