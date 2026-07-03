Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Halbjahreszahlen von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der französische Autobauer habe insgesamt konstruktive Botschaften gesendet, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management scheine auf einem guten Weg zu sein, die Bereiche, die unter seiner Kontrolle stünden, zu verbessern. So könnten die Kosten in der Produktentwicklung reduziert werden. Allerdings nehme der Wettbewerbsdruck in Europa insbesondere durch chinesische Autobauer zu, was zu strukturellem Margendruck führe./la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.23 €
|
Abst. Kursziel*:
29.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.93%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
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