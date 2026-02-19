Renault Aktie 293557 / FR0000131906
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen und mit Blick auf die Risiken hinsichtlich der Konsensschätzungen für 2026 bleibe er bei seiner Verkaufsempfehlung, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht für das laufende Jahr von einer geringeren als vom Unternehmen angepeilten operativen Ergebnismarge (Ebit) aus. Die neuen Mittelfrist-Ziele des Autobauers seien zudem eher ehrgeizig als konservativ, und auch eine Normalisierung der Margen dürfte den Aktien keinen Schwung geben./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
32.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.85%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
32.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.93%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
