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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.54
CHF
0.93
CHF
3.63 %
13:18:20
BRXC
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03.08.2026 11:22:45

Renault Outperform

Renault
26.54 CHF 3.63%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der vorherrschenden Befürchtung, dass aggressive chinesische Importe die Preisstrukturen in Europa untergraben könnten, habe der Autokonzern solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28.50 € 		Abst. Kursziel*:
40.35%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.35%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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