Renault 25.48 CHF 3.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 42,50 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten ein "starkes Gerüst", aber es fehle an Kurstreibern, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Die Anleger sorgten sich um die Konkurrenzsituation und misstrauen dem Sparplan des Autobauers./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 14:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.