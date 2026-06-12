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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

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12.06.2026 08:54:09

Renault Overweight

Renault
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 42,50 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen hätten ein "starkes Gerüst", aber es fehle an Kurstreibern, schrieb Henning Cosman am Donnerstag. Die Anleger sorgten sich um die Konkurrenzsituation und misstrauen dem Sparplan des Autobauers./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
31.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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17.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.62%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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