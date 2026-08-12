Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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12.08.2026 16:00:00
Temenos-Aktie steigt: Unternehmen lanciert neues Aktienrückkaufprogramm
Der Bankensoftware-Spezialist Temenos lanciert ein neues Aktienrückkaufprogramm.
Das neue Rückkaufprogramm startet am (morgigen) 13. August 2026. Die zurückgekauften Aktien sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu zählen laut Temenos insbesondere Aktienprogramme für Mitarbeitende sowie die Finanzierung möglicher Akquisitionen.
Finanziert werde der Rückkauf aus dem freien Cashflow. Temenos erwarte, dass die Verschuldung Ende 2026 innerhalb des angestrebten Zielkorridors von 1,0 bis 1,5x Nettoschulden im Verhältnis zum bereinigten EBITDA liege.
Den letzten Aktienrückkauf über ebenfalls 100 Millionen Franken hatte Temenos im April 2026 abgeschlossen.
Die Temenos-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,82 Prozent höher bei 72,85 Franken.
ra/hr
Genf (awp)
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