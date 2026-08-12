Temenos-Aktie steigt: Unternehmen lanciert neues Aktienrückkaufprogramm

Bis spätestens zum 26. Februar 2027 sollen über die ordentliche Handelslinie eigene Aktien im Umfang von bis zu 100 Millionen Franken zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Das neue Rückkaufprogramm startet am (morgigen) 13. August 2026. Die zurückgekauften Aktien sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu zählen laut Temenos insbesondere Aktienprogramme für Mitarbeitende sowie die Finanzierung möglicher Akquisitionen.

Finanziert werde der Rückkauf aus dem freien Cashflow. Temenos erwarte, dass die Verschuldung Ende 2026 innerhalb des angestrebten Zielkorridors von 1,0 bis 1,5x Nettoschulden im Verhältnis zum bereinigten EBITDA liege.

Den letzten Aktienrückkauf über ebenfalls 100 Millionen Franken hatte Temenos im April 2026 abgeschlossen.

Die Temenos-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,82 Prozent höher bei 72,85 Franken.

ra/hr

Genf (awp)