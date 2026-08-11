CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in der Gewinnzone

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.14 Prozent auf 8’738.53 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.542 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.004 Prozent stärker bei 8’726.39 Punkten, nach 8’726.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’741.46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’698.86 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8’338.97 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 8’056.38 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Wert von 7’698.52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6.63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 436’288 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236.109 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch