Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.02 Prozent tiefer bei 8’724.63 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 8’726.39 Punkte an der Kurstafel, nach 8’726.03 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8’732.29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’721.09 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 8’338.97 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 8’056.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’698.52 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.46 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 236.109 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Renault-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.86 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch