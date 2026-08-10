Börse Paris: CAC 40 verbucht am Montagmittag Abschläge

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.05 Prozent leichter bei 8’710.67 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.542 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.051 Prozent auf 8’710.49 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’721.48 Punkte, das Tagestief hingegen 8’692.35 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 8’338.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der CAC 40 8’112.57 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’743.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.29 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 90’640 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236.109 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch