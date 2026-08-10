Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot

Am Montag geht es im CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0.01 Prozent auf 8’713.70 Punkte nach unten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.542 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0.051 Prozent leichter bei 8’710.49 Punkten, nach 8’714.93 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8’709.24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8’721.48 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8’338.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8’112.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 7’743.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 7’241 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 236.109 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch