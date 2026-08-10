Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.04 Prozent stärker bei 8’718.18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.542 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.051 Prozent auf 8’710.49 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.93 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8’692.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’730.03 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 8’338.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’112.57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’743.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6.38 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 573’032 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236.109 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch