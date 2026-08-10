Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’876 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9353 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’388 1.0%  Bitcoin 51’798 -1.1%  Dollar 0.8104 0.4%  Öl 87.4 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: CoreWeave verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein
Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive?
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Suche...
ETF Sparplan

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 10.08.2026 17:58:12

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Plus

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Plus

Heute legten Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Stellantis
4.49 CHF 1.88%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 8’726.03 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.542 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.051 Prozent auf 8’710.49 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’730.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’692.35 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8’338.97 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’112.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7’743.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.48 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 975’374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036404844
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036404845
Wit Olszewski / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Bildquelle: /nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-32-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036404846
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’726.03 0.13%