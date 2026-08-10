LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.08.2026 17:58:12
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Plus
Heute legten Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Letztendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 8’726.03 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.542 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.051 Prozent auf 8’710.49 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’730.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’692.35 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8’338.97 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’112.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7’743.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.48 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 975’374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Stellantis (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Paris: CAC 40 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’726.03
|0.13%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.