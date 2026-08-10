Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Plus

Letztendlich beendete der CAC 40 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 8’726.03 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.542 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.051 Prozent auf 8’710.49 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’730.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’692.35 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8’338.97 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’112.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 7’743.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.48 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 975’374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch