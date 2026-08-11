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11.08.2026 12:26:13
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 sackt am Dienstagmittag ab
Der CAC 40 zeigt sich am Dienstagmittag in Rot.
Um 12:09 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0.23 Prozent auf 8’705.77 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.542 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.004 Prozent höher bei 8’726.39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’726.03 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’698.86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8’732.29 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 8’338.97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’056.38 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 7’698.52 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.23 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 173’738 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 236.109 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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