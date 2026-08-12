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Investment-Tipp 12.08.2026 09:24:04

Buy-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Buy-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman das EON SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

E.ON
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie musste um 09:08 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.9 Prozent auf 18.85 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 20.46 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 364’162 EON SE-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 20.4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka
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