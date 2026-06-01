Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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08.06.2026 12:30:05
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den bevorstehenden Halbjahresbericht des Autokonzerns. Dann müsse sich zeigen, ob das Margenziel von 5,5 Prozent für das Gesamtjahr erreichbar sei, schrieb er./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.71 €
|
Abst. Kursziel*:
68.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68.35%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|Schwacher Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Euronext-Handel CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Optimismus in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Börse Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
04.06.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Renault S.A.
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|24.46
|-0.26%
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|12:30
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Renault Overweight
|12:29
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|12:26
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|12:26
|
Deutsche Bank AG
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