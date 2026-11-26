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26.11.2026 17:58:15
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich
Der CAC 40 verzeichnete heute Kursanstiege.
Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1.61 Prozent fester bei 8’108.74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.410 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1.48 Prozent fester bei 8’098.96 Punkten, nach 7’980.57 Punkten am Vortag.
Bei 8’093.24 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8’144.54 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1.80 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7’847.32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’462.39 Punkten gehandelt. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.11.2025, den Stand von 8’096.43 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1.06 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 425’129 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 234.522 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.68 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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