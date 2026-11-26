CAC 40 998033 / FR0003500008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|CAC 40-Marktbericht
|
26.11.2026 09:28:15
Optimismus in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Plus
Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.
Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 1.70 Prozent auf 8’116.11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.410 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1.48 Prozent fester bei 8’098.96 Punkten in den Handel, nach 7’980.57 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’117.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’093.24 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7’847.32 Punkte. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 8’462.39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’096.43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.965 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 17’910 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234.522 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’105.42
|1.56%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.