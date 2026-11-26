Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 1.70 Prozent auf 8’116.11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.410 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1.48 Prozent fester bei 8’098.96 Punkten in den Handel, nach 7’980.57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’117.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’093.24 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7’847.32 Punkte. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 8’462.39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’096.43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.965 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 17’910 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234.522 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch