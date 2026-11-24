Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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Renault Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renault von 45 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. BMW, Mercedes und Renault sehen die Experten weiter als attraktive Dividendenstorys. Darauf basiert bei Renault nun auch Asumendis Bewertungsansatz. Seine Ergebnisschätzungen kappte er bis 2028 im Schnitt um 8 Prozent aufgrund höherer Kosten und der Maßnahmen zum Erhalt der Marktanteile./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26.63 €
|
Abst. Kursziel*:
31.43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.83%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
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|29.10.26
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|19.10.26
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|23.09.26
|Renault Outperform
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|UBS AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
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|UBS AG
|24.08.26
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|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
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|29.10.26
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|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|24.46
|-1.96%
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|07:25
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|07:24
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