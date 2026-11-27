Am Freitag tendierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0.58 Prozent stärker bei 8’156.09 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.392 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.027 Prozent auf 8’106.57 Punkte an der Kurstafel, nach 8’108.74 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’172.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’106.57 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 2.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’887.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’319.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8’099.47 Punkten berechnet.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0.477 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 387’661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235.107 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch