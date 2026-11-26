Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1.78 Prozent fester bei 8’122.53 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.410 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.48 Prozent auf 8’098.96 Punkte an der Kurstafel, nach 7’980.57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8’144.54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’093.24 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1.97 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, stand der CAC 40 bei 7’847.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’462.39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, notierte der CAC 40 bei 8’096.43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0.887 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 155’158 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 234.522 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.68 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch