Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.41 Prozent fester bei 8’141.97 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.392 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.027 Prozent auf 8’106.57 Punkte an der Kurstafel, nach 8’108.74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8’106.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’145.92 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2.22 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Stand von 7’887.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’319.87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8’099.47 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.650 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 12’711 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 235.107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.84 erwartet. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch