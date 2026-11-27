CAC 40 998033 / FR0003500008
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27.11.2026 12:26:18
Handel in Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus
Der CAC 40 befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.
Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.41 Prozent auf 8’141.65 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.392 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.027 Prozent leichter bei 8’106.57 Punkten, nach 8’108.74 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’106.57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8’147.10 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2.21 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Wert von 7’887.14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’319.87 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 8’099.47 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.654 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 183’306 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 235.107 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.84 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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