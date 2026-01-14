Renault Aktie 293557 / FR0000131906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Optimistisch bleibt er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin. Renault scheine sich unter dem neuen Chef François Provost stabilisiert zu haben./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
33.41 €
|
Abst. Kursziel*:
28.70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
33.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.63%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|31.28
|0.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
UBS AG
Boeing Buy
|10:28
|
Warburg Research
PNE Buy
|10:27
|
UBS AG
Alstom Neutral
|10:26
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|10:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|10:22
|
Warburg Research
Aurubis Hold
|10:20
|
Bernstein Research
Vestas Wind Systems A-S Outperform