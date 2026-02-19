Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’865 0.4%  SPI 19’108 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’200 -0.3%  Euro 0.9116 0.0%  EStoxx50 6’084 -0.3%  Gold 5’015 0.8%  Bitcoin 51’704 0.7%  Dollar 0.7724 0.0%  Öl 71.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
BioVersys-Aktie schwächer: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht
DKSH-Aktie dennoch schwächer: Vertriebsvereinbarung mit Osteopore geschlossen
KRONES-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Auftragseingang legen zu
Bernstein Research verleiht Nestlé-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Suche...

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

30.19
CHF
0.19
CHF
0.62 %
09:35:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 08:47:43

Renault Outperform

Renault
30.18 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus liege bei dem Autobauer auf dem 2026er Ausblick, der zwar etwas unter dem Konsens liege, was aber in etwa der Erfahrung von bisherigen Branchenberichten entspreche, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
33.53 € 		Abst. Kursziel*:
28.24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.86%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:47 Renault Outperform Bernstein Research
08:11 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.01.26 Renault Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen