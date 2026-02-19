Renault Aktie 293557 / FR0000131906
30.19CHF
0.19CHF
0.62 %
09:35:55
BRXC
19.02.2026 08:47:43
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus liege bei dem Autobauer auf dem 2026er Ausblick, der zwar etwas unter dem Konsens liege, was aber in etwa der Erfahrung von bisherigen Branchenberichten entspreche, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
33.53 €
|
Abst. Kursziel*:
28.24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.86%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|30.38
|1.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|
Warburg Research
Südzucker Hold
|08:50
|
Jefferies & Company Inc.
Knorr-Bremse Buy
|08:47
|
Bernstein Research
Renault Outperform
|08:46
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|08:42
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|08:40
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|08:39
|
Warburg Research
KRONES Buy