Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 -1.0%  SPI 17’927 -1.1%  Dow 47’629 -0.2%  DAX 23’608 -1.5%  Euro 0.9027 -0.1%  EStoxx50 5’772 -1.1%  Gold 5’173 -0.3%  Bitcoin 54’744 0.6%  Dollar 0.7788 0.0%  Öl 90.1 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vetropack-Aktie deutlich schwächer: Weiterer Gewinntaucher
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS in Rot: Rüstungswerte unter Druck
Vatikanbank legt eigene Aktienindizes auf: Neue Benchmarks nach katholischen Werten
Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Uniper-Aktie gefragt: Bund darf sich auf Millionen-Dividende freuen
Suche...
Plus500 Depot

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

25.98
CHF
0.45
CHF
1.74 %
14:36:05
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 13:17:30

Renault Hold

Renault
25.98 CHF 1.74%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Im derzeitigen Umfeld sei jede Wachstumsstrategie ambitioniert, doch die vom Autobauer skizzierten Kostenmaßnahmen sollten zu guten Resultaten führen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Dazu sollte die aktualisierte Dividendenpolitik das Interesse der Anleger an der Aktie steigern./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.56 € 		Abst. Kursziel*:
40.06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
28.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.71%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:17 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:59 Renault Outperform Bernstein Research
10.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.02.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Renault Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen