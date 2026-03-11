Renault Aktie 293557 / FR0000131906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Renault Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Im derzeitigen Umfeld sei jede Wachstumsstrategie ambitioniert, doch die vom Autobauer skizzierten Kostenmaßnahmen sollten zu guten Resultaten führen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Dazu sollte die aktualisierte Dividendenpolitik das Interesse der Anleger an der Aktie steigern./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.56 €
|
Abst. Kursziel*:
40.06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.71%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
10:02
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Renault to cut reliance on Europe amid China onslaught (Financial Times)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Euronext-Handel: CAC 40 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.03.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Renault-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu Renault S.A.
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|08:59
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.98
|1.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:30
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|13:20
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy
|13:17
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|13:17
|
Barclays Capital
HOCHTIEF Equal Weight
|13:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
Porsche vz. Neutral
|13:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
BioNTech Buy
|13:12
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight