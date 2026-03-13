Renault 25.66 CHF -0.70% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes resümierte am Freitagabend den jüngsten Strategietag der Franzosen. Er passte dabei seine Schätzungen an die jüngsten Entwicklungen bei Preisen, Absatzvolumina und Kosten an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:26 / GMT

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