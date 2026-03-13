Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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16.03.2026 08:15:23
Renault Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes resümierte am Freitagabend den jüngsten Strategietag der Franzosen. Er passte dabei seine Schätzungen an die jüngsten Entwicklungen bei Preisen, Absatzvolumina und Kosten an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28.63 €
|
Abst. Kursziel*:
4.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.67%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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