Renault Aktie 293557 / FR0000131906
30.79CHF
-0.33CHF
-1.07 %
12:17:12
BRXC
13.01.2026 10:56:10
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Margen des Autoherstellers könnten mittelfristig weiter sinken, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Renault dürfte sich künftig mehr auf den Umsatz als auf die Profitabilität konzentrieren./mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
33.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.56%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
33.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.33%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
