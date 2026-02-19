Renault Aktie 293557 / FR0000131906
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman äußerte am Donnerstagabend die Vermutung, dass die Franzosen unter den europäischen Automobilherstellern eine der besten Antworten auf die Bedrohung durch chinesische Elektroautohersteller liefern. Internationales Wachstum solle bei dem Autobauer die Probleme am Heimatmarkt ausgleichen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.17 €
|
Abst. Kursziel*:
33.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.25%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-