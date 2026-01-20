Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.01.2026 11:31:23

Renault Sell

Renault
28.87 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Autokonzern habe seinen Ergebnisausblick auf 2025 bestätigt, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollten die Margen der Franzosen eine weitere Normalisierung zeigen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
31.45 € 		Abst. Kursziel*:
-10.97%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
31.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.31%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

