Renault Aktie 293557 / FR0000131906
28.87CHF
-0.04CHF
-0.13 %
12:51:10
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.01.2026 11:31:23
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der letzten Telefonkonferenz mit dem Management vor den anstehenden Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Autokonzern habe seinen Ergebnisausblick auf 2025 bestätigt, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollten die Margen der Franzosen eine weitere Normalisierung zeigen./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
31.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.97%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
31.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.31%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
|11:31
|Renault Sell
|UBS AG
|10:22
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:31
|Renault Sell
|UBS AG
|10:22
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Renault Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10:22
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28.88
|-0.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|11:49
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|11:47
|
UBS AG
Santander Buy
|11:46
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:46
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|11:46
|
Barclays Capital
BBVA Overweight
|11:33
|
UBS AG
ASML NV Buy