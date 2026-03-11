Renault Aktie 293557 / FR0000131906
25.47CHF
-0.07CHF
-0.25 %
09:50:52
BRXC
11.03.2026 08:59:49
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Strategie-Vorstellung mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Automobilhersteller wolle bis 2030 nun 36 neue Modelle herausbringen und die Elektrifizierung vorantreiben, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.09 €
|
Abst. Kursziel*:
53.08%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.84%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Renault S.A.
Analysen zu Renault S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|25.55
|0.05%
