Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’945 -0.9%  SPI 17’934 -1.0%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’676 -1.2%  Euro 0.9036 0.0%  EStoxx50 5’788 -0.8%  Gold 5’186 -0.1%  Bitcoin 54’193 -0.4%  Dollar 0.7784 -0.1%  Öl 89.5 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Nachfrage ungebrochen: TSMC verzeichnet starkes Umsatzwachstum - Aktie legt zu
Mercedes-Vans-Chef den Absatz wieder steigern will - Mercedes-Benz-Aktie etwas schwächer
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Hold
Henkel-Aktie sinkt trotzdem: Optimismus für 2026
WACKER CHEMIE-Aktie dennoch in Grün: Keine Dividende in 2026
Suche...
Plus500 Depot

Renault Aktie 293557 / FR0000131906

25.47
CHF
-0.07
CHF
-0.25 %
09:50:52
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 08:59:49

Renault Outperform

Renault
25.47 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Strategie-Vorstellung mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Automobilhersteller wolle bis 2030 nun 36 neue Modelle herausbringen und die Elektrifizierung vorantreiben, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28.09 € 		Abst. Kursziel*:
53.08%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.84%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Renault S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:59 Renault Outperform Bernstein Research
10.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.02.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Renault Sell UBS AG
20.02.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen