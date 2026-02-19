Renault Aktie 293557 / FR0000131906
30.19CHF
0.19CHF
0.62 %
09:35:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.02.2026 10:54:19
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Die Prognose des Autobauers für das Geschäftsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Darüber hinaus seien jedoch ambitionierte neue Mittelfristziele bekanntgegeben worden./rob/tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
31.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
31.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.48%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse