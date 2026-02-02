Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

29.30
CHF
0.21
CHF
0.73 %
02.02.2026
BRXC
03.02.2026 07:35:33

Renault Sell

Renault
29.30 CHF 0.73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. David Lesne sieht die Marktschätzungen für die Margen 2026 als zu hoch an und liegt selbst 13 Prozent darunter, wie er am Montag schrieb./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
31.91 € 		Abst. Kursziel*:
-12.25%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
31.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.50%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

